Papst: "Christbaum und Krippe sind Zeichen der Hoffnung"

Christbaum und Krippe sind Zeichnen der Hoffnung. Dies betonte der Papst beim Angelus-Gebet am Sonntag. "Es gibt keine Pandemie und keine Krise, die das Licht der Hoffnung löschen kann. Wir müssen sie in unser Herz eindringen lassen", sagte der Papst in Anspielung auf den Christbaum aus Slowenien, dessen Kerzen auf dem Petersplatz angezündet wurden.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Papst Franziskus beim Angelus-Gebet