Papst empfängt Putin am 4. Juli

Papst Franziskus empfängt den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 4. Juli. Dies berichtete am Donnerstag der interimistische Vatikan-Sprecher, Alessandro Gisotti. Es handelt sich um das dritte Treffen zwischen Franziskus und Putin nach jenen am 25. November 2013 und am 10. Juni 2015.

SN/APA (AFP)/GREGORIO BORGIA Zuletzt traf Papst Franziskus Wladimir Putin im Juni 2015