Papst entschuldigte sich für Roma-Diskriminierung

Mit einer Entschuldigung an die Adresse der Roma hat Papst Franziskus am Sonntag seinen dreitägigen Rumänien-Besuch beendet. Er bitte um Vergebung für "all' die Zeiten in der Geschichte, in denen wir Euch diskriminiert, misshandelt oder misstrauisch betrachtet haben", sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Blaj in Siebenbürgen.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Papst Franziskus ist zu Besuch in Rumänien