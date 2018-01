Papst ermutigte Jugend zu Abenteuern und eigenen Ideen

Bei seinem Besuch in Chile hat Papst Franziskus die Jugend dazu aufgefordert, Abenteuer zu wagen und ihre Ideale zu verfolgen. "Ich weiß, dass die Herzen der jungen Chilenen träumen, dass sie große Träume haben", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Mittwoch am Nationalheiligtum Maipu in Santiago de Chile vor Zehntausenden jungen Menschen.

SN/APA (AFP)/HO Papst ermutigte die Jugend, unruhig zu sein