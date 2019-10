Papst eröffnete Amazonas-Synode im Vatikan

Mit einer Messe im Petersdom in Rom hat am Sonntag die Amazonas-Synode der katholischen Kirche begonnen. In den kommenden drei Wochen werden Bischöfe aus Südamerika und anderen Teilen der Welt sowie Ordensleute und externe Experten über die Herausforderungen für diese Region reden.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Die Amazonas-Synode der katholischen Kirche hat begonnen