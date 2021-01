Papst feiert Dreikönigs-Messe: "Leben ist keine Talent-Show"

Papst Franziskus hat bei einer Messe im Petersdom am Hochfest der Epiphanie die Gläubigen aufgerufen, Hoffnungslosigkeit und Ichbezogenheit abzulegen und einen "gläubigen Realismus" zu kultivieren. "Das Leben ist keine Talentshow, sondern eine Reise zu dem, der uns liebt", so der Papst bei der Dreikönigs-Messe. An der Messe nahmen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nur einige Dutzend Gläubige und 25 Kardinäle teil.

SN/APA (AFP/POOL)/REMO CASILLI Papst Franziskus ermutigte zu "gläubigem Realismus"