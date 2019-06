Papst feiert Pfingstmesse und warnt vor Abschottung

Papst Franziskus hat am Sonntag auf dem von einer großen Menschenmenge gefüllten Petersplatz im Vatikan die Pfingstmesse gefeiert. Vor Zehntausenden Pilgern präsentierte sich der Papst bei schönem Wetter in roten liturgischen Gewändern. 90 Kardinäle und Bischöfe sowie 200 Priester beteiligten sich in Rom an der Messe zum christlichen Hochfest, das an die Herabkunft des Heiligen Geistes erinnert.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Der Papst warnte vor Abschottung