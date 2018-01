Papst feierte Dreikönigs-Messe im Petersdom

Mit einer Messe zum Dreikönigstag - liturgisch als Tag der Erscheinung des Herrn bekannt - hat Papst Franziskus am Samstag im Petersdom die Weihnachtsfeierlichkeiten abgeschlossen. Er richtete Weihnachtsgrüße an die Ostkirchen, die nach dem alten Julianischen Kalender das Fest der Geburt Christi am 7. Jänner feiern.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Papst Franziskus beendet damit die Weihnachtsfeierlichkeiten