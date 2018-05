Papst feierte Pfingstmesse: Appell für Frieden in Nahost

Papst Franziskus hat am Sonntag auf dem von einer großen Menschenmenge gefüllten Petersplatz im Vatikan die Pfingstmesse gefeiert. In seiner Predigt plädierte der Papst für Frieden im Nahen Osten. "Der Heilige Geist möge Frieden im Heiligen Land ermöglichen", so Franziskus.

