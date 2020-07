Papst fordert globalen Waffenstillstand wegen Coronakrise

Papst Franziskus hat erneut zu einer sofortigen globalen Waffenruhe gemahnt. Die Corona-Pandemie mache keine Anstalten, zum Stillstand zu kommen, sagte er beim Mittagsgebet am Sonntag in Rom. Besonders in Konfliktgebieten gelte es, die Voraussetzungen von Frieden und Sicherheit zu schaffen, um die nötige humanitäre Hilfe leisten zu können.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Papst Franziskus beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz