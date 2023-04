Papst Franziskus besucht Ungarn

Papst Franziskus bricht an diesem Freitag zu einer Auslandsreise nach Ungarn auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche reist zunächst nach Budapest, um sich mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu treffen. Der Pontifex fliegt um 08.10 Uhr in Rom los und bleibt bis Sonntag in dem EU-Land.

BILD: SN/APA/VATICAN MEDIA/HANDOUT Der Papst besucht u.a. Premier Viktor Orban in Ungarn