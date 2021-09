Papst Franziskus besucht Ungarn und Slowakei

Papst Franziskus beginnt am Sonntag einen Besuch in Ungarn und dann in der Slowakei. Für den 84-Jährigen ist es die zweite Auslandsreise in diesem Jahr - und die 34. insgesamt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will in der ungarischen Hauptstadt Budapest eine Messe zum Abschluss des internationalen Eucharistischen Kongresses feiern und am selben Tag nach Bratislava in die Slowakei reisen.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Franziskus verlässt den Vatikan in Richtung Mitteleuropa