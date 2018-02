Papst Franziskus empfängt Erdogan erstmals in Audienz

Papst Franziskus empfängt den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag erstmals zu einer Audienz. Im Mittelpunkt des Treffens soll die Jerusalem-Krise stehen. Erdogan will nach dem Angriff auf Afrikaner in Italien mit dem Papst auch über das Thema Fremdenhass sprechen.

SN/APA (AFP/Archiv)/ADEM ALTAN Der Besuch findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt