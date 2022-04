Papst Franziskus feiert Ostersonntagsmesse auf Petersplatz

Papst Franziskus feiert an diesem Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag. Nach den zwei Corona-Ausfällen 2020 und 2021 werden zu der Feier bei bestem Frühlingswetter (10.00 Uhr) wieder Zehntausende Gläubige erwartet - schon am vorigen Wochenende zählte die Gendarmerie des Vatikans rund 65 000 Teilnehmer an der Palmsonntagsmesse.

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Papst feiert Ostersonntagsmesse auf Petersplatz