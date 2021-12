Papst Franziskus in Athen gelandet

Auf seiner Pilgerreise in die östliche Mittelmeerregion hat Papst Franziskus Zypern verlassen und ist in Athen gelandet. In der griechischen Hauptstadt sind am Samstag unter anderem ein Besuch beim orthodoxen Erzbischof Hieronymos II. und Treffen mit Vertretern der Politik, der Kirche und der Zivilgesellschaft geplant. Die Delegation des Papstes war in der Früh von Zypern abgeflogen, wo der Pontifex seit Donnerstag zu Besuch war.

SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Empfang für Papst Franziskus in Athen