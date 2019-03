Papst Franziskus in Marokko eingetroffen

Papst Franziskus ist am Samstag nach Marokko gereist, um sich für die Belange von Migranten und für den interreligiösen Dialog einzusetzen. Im strömenden Regen wurde das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche vom marokkanischen König Mohammed VI. in der Hauptstadt Rabat empfangen. Das nordafrikanische Land ist verstärkt ins Zentrum der Migrationsrouten nach Europa gerückt.

Zentrale Themen des zweitägigen Kurzbesuchs sind der interreligiöse Dialog von Christen und Muslimen sowie die Migration. Beide Themen liegen Franziskus besonders am Herzen. Der Besuch in Marokko, in dem der Islam Staatsreligion ist, gilt auch als Fortsetzung des Besuchs auf der Arabischen Halbinsel. Dort hatten Papst Franziskus und der Großimam der islamischen Al-Azhar-Universität von Kairo eine gemeinsame Erklärung für den interreligiösen Dialog unterschrieben.

Am Abend wird Franziskus 60 legal und illegal eingereiste Migranten zu Gesprächen treffen. Die marokkanischen Behörden werden wegen ihres harten Vorgehens und Abschiebungen von Migranten kritisiert.

In Marokko leben rund 23.000 Katholiken. Sie machen nach Angaben des Vatikan etwa 0,9 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Quelle: Apa/Ag,