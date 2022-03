Papst Franziskus mit erneutem Appell für Frieden

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Sonntag einen neuen eindringlichen Appell für Frieden in der Ukraine ausgesprochen. Er erklärte sich erschüttert über die Bilder aus der ukrainischen "Märtyrerstadt" Mariupol. "In Gottes Namen, stoppt dieses Massaker!", urgierte der Papst vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. Viele von ihnen hielten ukrainische Fahnen in der Hand.

SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Der Papst fordert ein Ende der Gewalt