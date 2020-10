Papst Franziskus reist für neue Enzyklika nach Assisi

Papst Franziskus unterschreibt am Samstag (ab 15.00 Uhr) in der italienischen Pilgerstadt Assisi in Umbrien eine neue Enzyklika. Es wird das dritte derartige Lehrschreiben des katholischen Kirchenoberhaupts. Der Text selbst ist noch nicht bekannt. Der 83-jährige Papst reist für die Unterschrift extra aus dem Vatikan in die Stadt seines Namensgebers, des heiligen Franz von Assisi.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Papst Franziskus unterschreibt sein drittes Lehrschreiben