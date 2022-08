Papst Franziskus reist in italienische Stadt L'Aquila

Papst Franziskus will an diesem Sonntag zu einem Kurzbesuch in die italienische Stadt L'Aquila fliegen. Der Ausflug des Oberhauptes der katholischen Kirche in die Abruzzen sorgte im Vorfeld für Spekulationen, weil dort Papst Coelestin V. begraben liegt - der erste Papst, der freiwillig auf sein Amt verzichtete, bereits im 13. Jahrhundert. Die Ankündigung ließ Gerüchte aufkommen, ein Rücktritt des 85 Jahre alten Argentiniers könnte bevorstehen.

