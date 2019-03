Papst Franziskus reist zu zweitägigem Besuch nach Marokko

Papst Franziskus beginnt am Samstag seinen zweitägigen Besuch in Marokko. Es handelt sich um die erste Reise eines katholischen Kirchenoberhaupts in das überwiegend muslimische Land seit dem Besuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1985. Franziskus trifft am Samstag den marokkanischen König Mohammed VI. und religiöse Führer des Maghreb-Staats.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Erster Papstbesuch in Marokko seit Johannes Paul II. im Jahr 1985