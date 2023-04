Papst Franziskus spricht am Ostermontag Mariengebet

Papst Franziskus spricht an diesem Montag (12.00 Uhr) zum Ende der Osterfeierlichkeiten in Rom das Mariengebet Regina Caeli. Der 86-Jährige richtet sich am Ostermontag vom Fenster des Apostolischen Palastes auch mit einer Ansprache an die katholischen Gläubigen. Dazu werden erneut zehntausende Menschen auf dem Petersplatz im Vatikan erwartet. Am Sonntag hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" erteilt.

