Papst Franziskus unterschreibt neue Enzyklika in Assisi

Papst Franziskus hat am Samstag in der italienischen Pilgerstadt Assisi eine neue Enzyklika zum sozialen Zusammenhalt in der Welt unterschrieben. Sie trägt den Namen "Fratelli tutti". Die Enzyklika ist das dritte derartige Grundsatz-Lehrschreiben von Franziskus. Der Text selbst soll erst am Sonntagmittag im Vatikan in Rom veröffentlicht werden. Eine Enzyklika ist eine zentrale Botschaft an die Weltkirche. Das vorhergehende Papst-Rundschreiben ist gut fünf Jahre alt.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Blick auf die Basilika von Assisi