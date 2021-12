Papst Franziskus zu Reise nach Zypern aufgebrochen

Papst Franziskus ist zu einer fünftägigen Reise nach Zypern und Griechenland aufgebrochen. Der Pontifex hob am Donnerstagvormittag vom Flughafen Fiumicino ab - erstmals mit der neuen italienischen Fluglinie Ita Airways. Bei der Reise steht für das Oberhaupt der katholischen Kirche vor allem die Situation von Flüchtlingen im Mittelpunkt. Am Freitagabend trifft er Migranten in Nikosia - es ist geplant, dass Franziskus einige von ihnen später mit nach Rom nimmt.

SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Papst Franziskus bei seinem Abflug nach Zypern