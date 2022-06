Papst: "Führt die Menschheit nicht in den Ruin"

Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag den "Albtraum" des Krieges in der Ukraine verurteilt. Der Pontifex richtete einen eindringlichen Appell für den Beginn von Friedensgesprächen an die Weltführer. "Führt nicht die Menschheit in den Ruin", warnte der Heilige Vater vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. Der Papst urgierte "Verhandlungen und konkrete Gespräche für eine Waffenruhe".

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Der Papst will in die Ukraine reisen