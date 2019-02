Papst geißelt den Jemen-Krieg

Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist am Sonntag zu einem mehrtägigen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Dialog mit der islamischen Welt ist das Ziel.

In einer von fast allen arabischen Fernsehstationen ausgestrahlten Videobotschaft hat Papst Franziskus verkündet, mit seinem historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) "eine neue Seite in der Geschichte der Beziehungen zwischen den Religionen aufzuschlagen". Der gemeinsame Glaube an Gott bringe die Menschen einander näher und entferne sie von Feindseligkeit, betonte der Pontifex, der seine Botschaft mit dem arabischen Friedensgruß eingeleitet hatte.