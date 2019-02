Papst in Vereinigten Arabischen Emiraten pompös empfangen

Mit militärischen Ehren, Fliegerstaffel und Pferdeeskorte ist Papst Franziskus bei seiner historischen Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate empfangen worden. Zum offiziellen Besuch bei Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan fuhr der Pontifex am Montag in Abu Dhabi mit einem Kleinwagen am Präsidentenpalast vor, während gelb-weißer Rauch in den Farben des Vatikans aus den Flugzeugen aufstieg.

Es ist der erste Besuch eines Katholiken-Oberhauptes auf der Arabischen Halbinsel, die als Wiege des Islams gilt. Am Nachmittag hält Franziskus eine Rede bei einem interreligiösen Treffen, bei dem er auf die Verantwortung der Religionen für den Frieden eingehen will. Am Dienstag feiert der Papst in Abu Dhabi eine große Messe, zu der 130.000 Menschen aus der ganzen Region erwartet werden. Anzeige Vor dem Abflug in Richtung Abu Dhabi hatte Papst Franziskus die Krise im Jemen angeprangert - und damit auch seine Gastgeber angesprochen. Die Emirate sind Teil einer Militärkoalition, die im Jemen gegen die schiitischen Houthi-Rebellen kämpft. Dabei sterben immer wieder Zivilisten. Quelle: Apa/Dpa