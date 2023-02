Papst: Kirche soll für Grundrechte im Südsudan arbeiten

Papst Franziskus hat Bischöfe und Kirchenmitarbeiter im Südsudan zum Eintreten für Grundrechte in dem instabilen und konfliktgepeinigten ostafrikanischen Land aufgerufen. Angesichts der Leiden durch Ungerechtigkeit und Gewalt könne die Kirche nicht neutral bleiben, sagte der Papst an seinem zweiten Besuchstag in der Hauptstadt Juba laut Kathpress. "Wo eine Frau oder ein Mann in ihren Grundrechten verletzt werden, wird Christus verletzt", so Franziskus.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Papst setzt sich im Südsudan für Frieden ein