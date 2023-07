Papst-Kritik an russischer Blockade von Getreideabkommen

Papst Franziskus hat Russland aufgefordert, dem Getreide-Abkommen mit der Ukraine und der Türkei wieder beizutreten. "Ich appelliere an meine Brüder, die Regierenden der Russischen Föderation, dass die Schwarzmeer-Initiative wiederhergestellt wird und das Getreide sicher transportiert wird", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag nach dem traditionellen Angelus-Gebet vor rund 11.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.

BILD: SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Papst Franziskus beim Angelus-Gebet am Petersplatz im Vatikan