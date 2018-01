Papst leitete Messe in der Basilika Santa Maria Maggiore

Papst Franziskus hat am Sonntag erstmals eine Eucharistiefeier in der Basilika Santa Maria Maggiore zelebriert. Dies erfolgte zum Fest der "Salus Populi Romani" (Heil des römischen Volkes) , dem beliebtesten Marienbild der Römer: Die Ikone kehrte nach einer Renovierung wieder an ihren Platz in der Basilika zurück, berichteten italienische Medien.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Zum Fest der "Salus Populi Romani"