Papst macht sich für Homosexuelle stark

Franziskus befürwortet eingetragene Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare.

Es ist nur ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für die katholische Kirche. Am Mittwoch waren in Rom Äußerungen von Papst Franziskus bekannt geworden, in denen sich das Oberhaupt der katholischen Kirche für eingetragene Lebenspartnerschaften zwischen homosexuellen Menschen ausspricht. Im letzten offiziellen Dokument der katholischen Kirche zu dem Thema aus dem Jahr 2003 werden diese noch als "unsittlich" bezeichnet.

Franziskus sagte in einem stark geschnittenen Interview: "Eine homosexuelle Person hat das Recht auf eine Familie." ...