Papst nach Operation weiter auf dem Weg der Besserung

Papst Franziskus erholt sich den Erwartungen entsprechend in der Gemelli-Poliklinik in Rom und seine Blutwerte sind nach der Darmoperation vergangenen Sonntag zufriedenstellend. Der Papst nehme langsam wieder die Arbeit auf und habe am Freitagnachmittag die Messe gefeiert und anschließend gemeinsam mit jenen, die ihn dieser Tage unterstützten, das Abendessen eingenommen, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni am Samstag laut Kathpress mit.

SN/APA/AFP/ISABELLA BONOTTO Franziskus will am Sonntag das Angelus-Gebet vom Krankenhaus aus beten