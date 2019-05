Papst rief Rumänien zu mehr Demokratie auf

Papst Franziskus hat Rumäniens Politik zur Festigung der demokratischen Strukturen und zum Verzicht auf Eigeninteressen aufgerufen. Seit dem Ende der Unterdrückung vor 30 Jahren habe das Land große demokratische Fortschritte gemacht, sagte der Papst in einer Rede vor Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Diplomatie am Freitag in Bukarest laut Kathpress.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Papst zum ersten Mal in Rumänien