Papst rief zu weltweitem Gebetstag für den Frieden auf

Angesichts der vielen Konflikte auf der Erde hat Papst Franziskus beim Angelus-Gebet am Sonntag die Gläubigen zu einem weltweiten Gebets- und Fasttag für den Frieden am 23. Februar in der Fastenzeit aufgerufen. Ganz besonders will der Papst für den Kongo und den Südsudan beten, wie Franziskus vor den auf dem Petersplatz versammelten Pilgern sagte.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Papst Franziskus beim Angelus-Gebet