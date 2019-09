Papst ruft Madagaskar zum Kampf gegen Korruption auf

Zum Auftakt seines Besuchs in Madagaskar hat Papst Franziskus am Samstag die Politiker des Landes zu "entschlossenem Kampf" gegen Korruption und Spekulation aufgerufen. Zugleich warnte er vor einer weiteren Schädigung der Umwelt. Franziskus prangerte "exzessive Entwaldung" an, "die nur dem Vorteil einiger weniger dient".

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Papst machte in Madagaskar Station