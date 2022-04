Papst ruft zu Waffenstillstand für Ukraine in Osterwoche auf

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Palmsonntag für einen Waffenstillstand in der Ukraine während der Osterwoche plädiert. "Legen wir die Waffen nieder, beginnen wir einen österlichen Waffenstillstand. Aber nicht, um die Waffen neu zu laden und die Kämpfe wieder aufzunehmen, nein, sondern um einen Waffenstillstand zu erreichen", sagte der Papst.

Der Waffenstillstand sei wichtig, um mit Verhandlungen zum Frieden zu gelangen. "Was für ein Sieg ist das für denjenigen, der eine Fahne auf einen Trümmerhaufen setzt?", fragte der Papst. Er rief die Gläubigen auf, in Gott zu vertrauen. "Nichts ist für Gott unmöglich, auch nicht die Beendigung eines Krieges, dessen Ende nicht absehbar ist, eines Krieges, der uns jeden Tag vor Augen führt, welche abscheulichen Massaker und schrecklichen Grausamkeiten an wehrlosen Zivilisten begangen werden."

Am Ende der Palmsonntags-Messe bestieg der Papst, der wegen des starken Windes einen Mantel trug, das Papamobile, um die verschiedenen Sektoren des Petersplatzes zu umrunden und die tausenden Pilger aus der Nähe zu begrüßen. Rund 20.000 Pilger wurden auf dem Petersplatz gezählt. Seit Ausbruch der Pandemie war der Papst nicht mehr an Bord des Papamobile auf dem Petersplatz gewesen.

Das Kirchenoberhaupt zelebrierte am Sonntagvormittag die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche. Dabei handelte es sich um den ersten großen Gottesdienst vor zahlreichen Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie.