Papst sah Videos von Folterungen in Libyen

Papst Franziskus hat Videos von Folterungen von Migranten in Libyen gesehen. Der Papst habe selber seine Mitarbeiter gebeten, diese Aufnahmen sehen zu können. Sie wurden per Smartphone von Migranten verbreitet, die nach Europa gelangen konnten, berichtete die katholische Tageszeitung "L'Avvenire" am Dienstag.

SN/APA (AFP/Archiv)/HANDOUT Der Papst setzte sich persönlich mit Folterbildern auseinander