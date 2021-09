Papst setzt Besuch in der Slowakei fort

Papst Franziskus will am zweiten Tag seiner Slowakei-Reise Politiker, Mitglieder der Ortskirche und die Jüdische Gemeinde Bratislavas treffen. Der 84-Jährige soll laut Plan am Montagvormittag zum Präsidentenpalais in der slowakischen Hauptstadt aufbrechen, wo ihn Präsidentin Zuzana Caputova empfangen will. Dort sind auch Begegnungen mit rund 250 Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten anberaumt.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Papst Franziskus mit der slowakischen Präsidentin Caputova