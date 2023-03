Papst soll am Samstag Krankenhaus verlassen - Medien

Der an einem Atemwegsinfekt erkrankte Papst Franziskus soll am morgigen Samstag das Spital verlassen. Dies berichten italienische Medien am Freitag. So soll er der Messe am Palmsonntag beiwohnen, sie aber weder zelebrieren noch an der Prozession mit den Kardinälen teilnehmen. Die Messe zum Beginn der Osterwoche werde Kardinal Leonardo Sandri, stellvertretender Dekan des Kardinalskollegiums, leiten.

BILD: SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Franziskus kurz vor Ostern nur auf Postkarten am Petersplatz präsent