Papst sprach christlicher Minderheit in Marokko Mut zu

Papst Franziskus hat der christlichen Minderheit in Marokko Mut zugesprochen. Der Auftrag als Getaufte werde nicht von der Anzahl der Gläubigen bestimmt, sondern von der Fähigkeit, Wandel zu bewirken, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag in der Kathedrale von Rabat.

