Papst sprach sieben katholische Bischöfe in Rumänien selig

Papst Franziskus hat am dritten und letzten Tag seines Rumänienbesuchs sieben Bischöfe der katholischen Minderheit des Landes seliggesprochen. Bei einem Massengottesdienst im siebenbürgischen Blaj erklärte er am Sonntag die unter kommunistischer Herrschaft gefolterten und schließlich in Haft verstorbenen Geistlichen zu "Märtyrern des Glaubens".

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Papst Franziskus ist zu Besuch in Rumänien