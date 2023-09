Papst trifft in Mongolei Politiker und Geistliche

Nach seiner Ankunft in der Mongolei und einem ersten Tag ohne Termine setzt Papst Franziskus am Samstag seinen Besuch mit mehreren Veranstaltungen und Begegnungen fort. Auf dem Süchbaatar-Platz im Zentrum der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator wird das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Früh (9.00 Uhr Ortszeit/3.00 Uhr MESZ) bei der offiziellen Willkommenszeremonie begrüßt.

BILD: SN/APA/AFP/ANAND TUMURTOGOO Papst Franziskus trifft in der Mongolei Politiker und Geistliche