Papst trifft in Mongolei Vertreter verschiedener Religionen

Papst Franziskus setzt am Sonntag seinen Besuch in der Mongolei fort und trifft mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen zusammen. Das ostasiatische Land ist religiös von Buddhismus und Schamanismus geprägt. Bei der Begegnung am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/4.00 MESZ) im Hun-Theater in der Nähe der mongolischen Hauptstadt wird neben den anderen Religionsführern auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche in Ulan Bator erwartet.

Papst setzt Besuch in der Mongolei fort