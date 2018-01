Papst verlegt katholischen Weltflüchtlingstag auf September

Papst Franziskus hat das Datum des "Welttags des Migranten und Flüchtlings" geändert: Der katholische Gedenktag solle künftig nicht mehr im Jänner sondern am zweiten Sonntag im September begangen werden, so das Kirchenoberhaupt laut Kathpress nach seinem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Damit finde der nächste Flüchtlingstag am 8. September 2019 statt. Der Hintergrund: "Seelsorgliche Gründe".

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Papst Franziskus mit Appell