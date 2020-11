Papst-Vertrauter Dziwisz soll Missbrauch vertuscht haben

Der langjährige Sekretär des verstorbenen Papstes Johannes Paul II., Kardinal Stanislaw Dziwisz, ist durch einen Dokumentarfilm schwer belastet worden. Der 81-Jährige wurde in dem am Montagabend in seiner Heimat Polen ausgestrahlten Film beschuldigt, Missbrauchsvorwürfe gegen andere katholische Geistliche vertuscht zu haben. Dziwisz wollte das nicht konkret kommentieren.

SN/APA/AFP (Archiv)/VINCENZO PINTO Kardinal Dziwisz bei der Papstwahl 2013