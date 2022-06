Papst-Vertrauter: Franziskus denkt nicht an Rücktritt

Der ehemalige Sprecher von Papst Franziskus aus dessen Zeit als Erzbischof von Buenos Aires hat laut Kathpress Medienspekulationen über einen Rücktritt des Kirchenoberhauptes zurückgewiesen: "Wir haben den Papst noch eine Weile", schrieb Guillermo Marco nach einem Treffen mit Franziskus in Rom laut argentinischer Tageszeitung "Clarin" in sozialen Netzwerken. Der Papst sei fröhlich und befinde sich auf dem Weg der Besserung. Er denke in keiner Weise an Rücktritt.

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Der Papst kämpft mit Knieproblemen