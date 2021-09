Papst warnt vor missbräuchlicher Verwendung des Kreuzes

Am dritten Tag seiner Slowakei-Reise hat Papst Franziskus davor gewarnt, das Kreuz als christliches Symbol für politische Zwecke zu missbrauchen. "Wir dürfen das Kreuz nicht auf einen Andachtsgegenstand reduzieren, geschweige denn auf ein politisches Symbol", sagte der Pontifex am Dienstag in seiner Predigt in Presov vor einigen Zehntausend Gläubigen. Man müsse auch nach den Werten des christlichen Glaubens leben, wenn man das Kreuz als Symbol verwende, so Franziskus.

SN/APA/AFP/PETER LAZAR Tausende versammelten sich zur Rede des Papstes in Kosice