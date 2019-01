Papst will "neue Seite" im Dialog mit Muslimen aufschlagen

Papst Franziskus will bei seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Dialog mit den Muslimen ausbauen. Er wolle eine "neue Seite" in der Geschichte "der Beziehungen zwischen den Religionen" aufschlagen, sagte der Papst in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft an die Menschen in den Emiraten.

SN/APA (AFP)/JOHAN ORDONEZ Der Papst reist am Sonntag in die Vereinigten Arabischen Emirate