Papst zelebrierte Messe mit elf neuen Kardinälen

Papst Franziskus hat am Sonntag eine Messe mit elf der 13 neuen Kardinäle zelebriert, die er bei einem Konsistorium am Samstag ernannt hatte. Das katholische Kirchenoberhaupt segnete bei dieser Gelegenheit die Pallien der Erzbischöfe, die er im zurückliegenden Jahr auf ihre Bischofsstühle berief. Zu Beginn der knapp zweistündigen Zeremonie unter strengen Corona-Auflagen segnete der Papst die Pallien, die zuvor in einer Nische direkt am Petrusgrab aufbewahrt worden waren.

SN/pool Großteil der neuen Kardinäle war bei der Messe dabei