Papst zu Pilgern in der Mongolei: "Ihr seid gute Christen"

Zum Abschluss seines Besuchs in der Mongolei hat Papst Franziskus die Katholiken des Landes sowie asiatische Pilger ermutigt, in ihrem Glauben voranzugehen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche bezeichnete sie bei einer Heiligen Messe in der "Steppe-Arena" von Ulan Bator als "gute Christen und rechtschaffene Bürger". Sie sollten sich der "Nähe und Unterstützung der ganzen Kirche" sicher sein. Das "Volk Gottes in der Mongolei" sei ihm sehr lieb, so der 86-Jährige.

BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Papst setzt Besuch in der Mongolei fort