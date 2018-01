Paris und London vor neuem Abkommen zur Grenzsicherung

Frankreich und Großbritannien wollen ein neues Abkommen zur Grenzsicherung gegen Flüchtlinge schließen. Der französische Präsident Emmanuel Macron will den neuen Vertrag am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen mit der britischen Premierministerin Theresa May in Sandhurst besiegeln, wie sein Büro in Paris mitteilte.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Von Calais aus wollen Flüchtlinge nach Großbritannien